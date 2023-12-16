 

Мнение: Демократия на марше

16.12.2023, 18:45, Разное
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Сериал “Слово пацана” несомненно стал значимым общественным феноменом, еще даже до того, как закончили выкладывать все серии первого сезона. Он затмил и Путина со всеми его пиар-мероприятиями вроде “прямой линии”… но, естественно, с сериалом тут же начала твориться какая-то дичь.

Его то почти запрещали, то снова разрешали, наконец, свою “проверку” милостиво соизволил провести “сам” Роскомнадзор (в каком же дерьме мы живем!)… Вроде бы угроза миновала, осталось выложить последние пару серий – и тут новая напасть: авторы сообщили, что они последние серии… переснимают!

Надо понимать, что цензурная битва бульдогов под ковром вовсе не закончилась благостным разрешением от РКН, а в итоге привела к тому, что авторов взнуздали и выкрутили им руки, заставив переделать концовку!

Вот она, демократия. В российской политике она уже давно закончилась, но, глянь-ка, внезапно возродилась в художественной сфере. Этак мы дойдем до того, что и с каждым сериалом будет так: серии неторопливо выкладывают, публика начинает обсуждать – а перед финалом всенародным голосованием все решают, какой должна быть развязка: кто на ком женится, кого надо будет убить и кому достанутся миллионы. По просьбе, так сказать, трудящихся.

Правда, у нас демократия опять советская – под ником “трудящих” как всегда скрывается начальство. Вот и Жору Крыжовникова оно заставило переписывать финал.

В итоге получается в любом случае профанация, как в Карнавальной ночи – “тов. Огурцов правит выступление клоунов”. И смех, и грех. А если серьезно – кондовейший совок снова. Как и не уходил никуда.

Источник: Размышления вольного социолога


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