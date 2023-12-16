Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за помощь Украине в Конгрессе США

Хроника борьбы за финансирование Украины в Конгрессе- США.

1. Сенат США не смог договориться о выделении денег Украине.

2. Зеленскому не дали выступить перед сенаторами.

3. Байден заявил, что если не дать денег Украине, то это станет подарком Путину на Рождество.

4. Палата Представителей начала процесс импичмента Байдена.

5.Зеленскому дали 200 млн. долларов.

6. Палата Представителей активизировала расследование преступлений сына Байдена.

7. Сенат Грэм заявил, что Украина не получит денег, пока США не решат проблемы с собствененой безопасностью на границе с Мексикой.

8. Палата Представителей США ушла на каникулы.

9. В Сенате США сняли гей-порно с участием помощника одного из главных лоббистов помощи Украине сенатора Кардина.

10.Боротьба триваэ…

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