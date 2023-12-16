 

Мнение: Путин снова «оторопеет»?

16.12.2023, 17:35, Разное
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Прочитал в телеграмм, что «Путин признался, что сам "оторопевает" от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления».

Там же, в телеграмм нашел и видео.

Кого имел в виду президент? Бизнесменов, которых загрузили «бандитской» статьей 210 УК?  О которых я рассказал в  расследовании «Хорошо организованный бизнес»?

И в видеоверсии:

Уже в понедельник, 18 декабря узнаем, что это было…  Прислушается, к примеру, Мосгорсуд, к мнению президента России? Или проигнорирует? И Путин снова «оторопеет» от решения по апелляционной жалобе на приговор Мещанского районного суда, вынесенный в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, и еще четырех фигурантов уголовного дела?

Если Мосгорсуд оставит в силе приговор Мещанского районного суда Москвы по делу «братьев Магомедовых», не будет ли это выглядеть саботажем Путина?

Источник: Ирек Муртазин


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