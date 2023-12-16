 

Неизвестные обчистили квартиру Пушкина на Каширском шоссе

16.12.2023, 15:33, Разное
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Подмосковные силовики сообщили о дерзком преступлении – в ночь с 10 на 11 декабря была вскрыта знаменитая квартира поэта Александра Пушкина на Каширском шоссе.

Жилая недвижимость была подарена основоположнику современной русской литературы императором Николаем I в 1830 году.

– Группа злоумышленников в составе трёх лиц в половине первого ночи 11 декабря проникла в жилище Александра Сергеевича Пушкина, имеющее статус музея и памятника федерального значения, и похитила материальные и культурные ценности, – говорится в пресс-релизе полиции.

Из квартиры были украдены: золотая ванночка, трудовая книжка с записью о работе литературным редактором в журнале «Современник», зачётная книжка из Царскосельского лицея с «двойкой» по французскому языку, парик, три тома не опубликованных стихов о величии поэта, кошачий корм, каска Черномора, мотошлем, грампластинка с произведениями Дюка Эллингтона, портсигар, кубинский ром, предметы посуды, одежды и обуви.

– В настоящее время устанавливается, какие из этих предметов принадлежали Пушкину, а какие – арендаторам, проживавшим в квартире до её переформатирования в музей, – уточнили представители органов.

Силовики обратились к гражданам с просьбой не скупать краденое, а в ином случае пригрозили статьёй 175 УК РФ. Если кто-нибудь обнаружит на популярных онлайн-сервисах письма Евгения Онегина Ольге Лариной, зачётную книжку поэта, его трудовую книжку или грампластинку с джазовыми записями, следует немедленно сообщить об этом в полицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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