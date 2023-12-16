 

Вещество из мускатного ореха способно продлить жизнь

16.12.2023, 14:45, Разное
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Как сообщает издание Aging, вещество нектардрин B, содержащееся в мускатном орехе и представляющее собой биоактивное фенольное соединение, способно увеличить продолжительность жизни дрозофилов.

В ходе эксперимента, проведенного южнокорейскими университетами Чогнбук и Чунг-Анг, подопытные плодовые мушки были разделены на пять групп. Представители первой и второй получали по 50 и 200 миллилитров рапамицина, третьей и четвертой выдавали аналогичное количество вещества NecB, известного как нектарин B, в то время как пятая группа являлась контрольной.

Было установлено, что наибольшей продолжительностью жизни обладали дрозофилы из группы, которые получали в дополнение к пище из кукурузной муки по 200 миллилитров вещества NecB, используемого в медицине с целью минимизации рисков отторжения органов при трансплантации. В данном случае самки дрозофилов прожили 76 дней, а самцы – 74, в то время как в контрольной группе были получены результаты в 65 и 61 день соответственно.    


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