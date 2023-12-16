Врач назвала безопасную дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Врач Дарья Русанова деликатно намекает на то, что несмотря на веселье новогодней ночи, умеренность в употреблении алкоголя всегда остается важной. По ее словам, безопасные нормы употребления для мужчин составляют не более двух порций в сутки, а для женщин – одну порцию. Одинаково важно помнить, что одна порция соответствует 50 граммам крепкого алкоголя, одному бокалу вина или одной кружке пива.

Врач предостерегает от соблазна “залпового” приема алкоголя, который может нанести серьезный вред организму. Считается, что употребление более 5 порций алкоголя в течение двух часов является опасным. Вместо этого Русанова советует выбирать напитки, которые пьются медленно, такие как вино или коктейли, и оставлять между приемами алкоголя длительные паузы.

Еще одним важным советом врача является избегать употребления алкоголя натощак. Это может вызвать сильную интоксикацию, угрожая здоровью органов и мозгу. Перед употреблением алкоголя врач рекомендует утолить голод плотной и сытной закуской, богатой омега-3 жирными кислотами, такими как рыба (семга, форель или сельдь), которая помогает замедлить всасывание алкоголя в желудке.

Также стоит быть осторожными с газированными напитками и избегать запивания алкоголя водой или другими газированными напитками. Употребление большого количества шампанского может вызвать неприятные последствия, такие как головную боль, сонливость и тошноту.

По словам врача, в новогоднюю ночь лучше наслаждаться алкоголем символически и с умеренностью, чтобы обеспечить себе безопасное и приятное время в компании друзей и семьи.