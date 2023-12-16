 

Кардиолог Копылов перечислил симптомы и причины проблем с сердцем в новогодние праздники

16.12.2023, 14:40, Разное
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С наступлением новогодних праздников, как утверждают врачи, многие становятся жертвами алкогольного отравления. Расслабившись, они иногда употребляют больше алкоголя, чем их организм способен переработать. Медики подчеркивают, что опасное количество алкоголя всегда зависит от индивидуальных факторов, таких как генетика и физиология.

Идеальным вариантом, согласно эксперту Филипу Копылову, было бы совсем не употреблять алкоголь. Однако, события, связанные с интенсивным потреблением алкоголя, могут привести к серьезным сердечным нарушениям, таким как синдром “праздничного сердца”, который включает в себя аритмию и сердечный приступ. Копылов предупреждает, что сбой сердечного ритма при похмелье может даже привести к инфаркту.

Как узнать о сбое сердечного ритма:

1. Ощущение неритмичных сердечных биений;
2. Одышка и чувство нехватки воздуха;
3. Сильная слабость;
4. Стенокардия с сдавливающей болью в груди.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Признаки алкогольного отравления:

1. Холодный липкий пот;
2. Затуманенное сознание;
3. Слабость и вялость;
4. Неритмичное дыхание (менее 8 вдохов в минуту);
5. Бледность и синеватый оттенок кожи;
6. Пониженная температура тела;
7. Боли в животе.

В случае алкогольного отравления необходимо первым делом вызвать рвоту, чтобы избавиться от токсинов. Если состояние человека тяжелое, следует срочно вызвать скорую помощь.

Как избежать алкогольного отравления:

1. Не употреблять алкоголь натощак;
2. Не смешивать алкоголь с газированными напитками;
3. Перед выпивкой поесть что-то мясное;
4. Употреблять алкоголь с умеренными дозами и с перерывами;
5. Избегать курения, так как его сочетание с алкоголем может вызвать тяжелый похмелье.

Ранее на портале MedikForum.ru было отмечено, что шампанское может оказаться более вредным для организма, чем крепкие напитки.


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