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16.12.2023, 13:42, Разное
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Вышел декабрьский номер журнала «Горби». Купить его можно в магазине «Новой» 👉 https://novaya.shopГлавная тема исторического раздела — конец так называемой «доктрины Брежнева», или «доктрины ограниченного суверенитета».

🔚 «Ограничение суверенитета» закончилось при Горбачеве, который позже на обвинения в сдаче советских позиций отвечал, что он просто «отдал» Польшу полякам, Венгрию – венграм, Чехословакию – чехам и словакам. И страны бывшего «социалистического содружества» обрели полный суверенитет.О том, как это происходило, можно почитать в разделе «Менеджмент мира». В нем, как обычно, и аналитика, и документы, и прямая речь Горбачева и других участников политических событий того времени.А еще в этом номере можно прочитать:🔹 об экологических последствиях вооруженного конфликта на Украине;🔹 о том, в чем состоит насаждаемый РПЦ культ гибели, который становится официальной идеологией РФ;🔹 о том, как современное отечественное кино отражает нестабильную действительность.

Источник: Новая газета


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