 

PRD: черные дыры могут выступить в качестве источников энергии

16.12.2023, 13:35, Разное
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Как сообщает издание Physical Review D, уже в обозримом будущем человечество сможет использовать в качестве источника энергии черные дыры, заряжая эти объекты путем отправки массивных электрически заряженных частиц, которые будут всасываться черной дырой до того момента, пока у нее не появится электрическое поле, отталкивающее новые порции вещества.

Китайские ученые, представляющие Институт астрономии и астрофизики Пекинского университета, отмечают, что черная дыра, преобразующая в доступную энергию до 25% введенной в нее массы, способна производить количество энергии, превышающее то, что высвобождается при взрыве атомной бомбы, в 250 раз.

Кроме процесса извлечения энергии, известного как сверхизлучение, ученые предлагают извлечение энергии из черных дыр в форме так называемых пар Швингера, а именно парных частиц, образование которых в присутствии магнитного поля носит спонтанный характер.       


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