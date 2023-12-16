Армения ввела штрафы для россиян за редкие посещения баров

Правительство Армении объявило о введении новых штрафов для постоянно пребывающих в стране граждан РФ.

В случае если они не предоставят в налоговую инспекцию чеки, подтверждающие посещение ими баров и ресторанов как минимум раз в неделю, релокантов ожидает штраф в размере 40 тысяч драм (100 долларов США).

По мнению министра экономики Армении Саркиса Варданяна, такие меры помогут поддержать малое предпринимательство, а переехавшим в страну россиянам определиться, «насколько дорога им древняя культура и обычаи».

– Хочу отметить, что отчёты для удобства россиян сдаются всего лишь раз в квартал. Кроме того, можно закрыть пропуски, посетив ресторан в удобное для себя время, например, ходить туда несколько дней подряд, а потом экономить деньги следующие пару недель. Предусмотрен и вариант приобретения годового абонемента – уплати в казну 300 тысяч драм и налоговая тебя не побеспокоит, – уточнил министр.

В налоговой службе подчеркнули, что все документы и декларации должны быть заполнены на государственном языке. В случае необходимости в каждом филиале структуры работают переводчики и нотариусы, они находятся в вагончиках через дорогу.

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