Маникюр со снежинками – самый модный нейл-арт декабря: особенности и идеи дизайна

С наступлением зимы снежный мотив становится особенно актуальным. Снежинки можно увидеть повсюду, и маникюр не является исключением. Давайте рассмотрим самые актуальные варианты дизайнов для декабря, которые подойдут как для будней, так и для праздничных дней.

Серебро и снежинки

Серебряные блестки – это настоящая зимняя классика. Они ассоциируются со снегом, который так красиво блестит в лучах солнца или под лунным светом. Удачным решением будем сделать французский маникюр с серебристыми кончиками. А нюдовую основу вы можете заполнить изящными снежинками. Сделайте их разного размера, чтобы рисунок получился динамичным.

Голубые блестки

Голубой цвет выглядит очень по-зимнему, ассоциируются с холодом и морозом. Это классический зимний оттенок, который особенно красиво смотрится в блестящем виде. Вы можете полностью покрыть ногти голубыми блестками или сделать плавный переход от мерцающей основы к нюду. Сверху нарисуйте небольшие снежинки, которые будут красиво смотреться на таком ледяном фоне.

Объемные снежинки

В моду возвращаются выпуклые рисунки, созданные при помощи специальных текстурных паст, чтобы маникюр не казался перегруженным, не рисуйте слишком много снежинок. Выберите один или два акцентных ногтя и нарисуйте крупный узор белого цвета с блестками. Для такого нейл-арта лучше выбрать перламутровый фон с теплым желтоватым отливом.

Французский омбре

Сделайте классический французский маникюр с нюдовой основой. После нанесения белого лака не дожидайтесь, пока он высохнет, а сделайте эффект омбре при помощи губки. Когда все ногти будут готовы, вооружитесь тоненькой кисточкой и нарисуйте по маленькой снежинке на каждом из ноготков. Добавьте немного изящных точек.

Зимний микс

В декабре, когда близятся новогодние праздники, хочется чего-нибудь необычного, сказочного. Почему бы не поиграть с разными дизайна и и не создать целую композицию на своих ногтях? Покройте один ноготь сплошными блестками, пару других сделайте однотонными. Один из пальцев украсьте объемным узором, имитирующим вязку спицами. И конечно же, обязательно задействуйте снежные мотивы.

Красный рождественский маникюр

Без сомнения, красный – классический рождественский цвет ногтей и одежды. Если вы запутались и не знаете, какой цвет маникюра выбрать, смело отдавайте предпочтение этому беспроигрышному варианту. Для создания игривого, но изысканного дизайна сочетайте сверкающий красный цвет с нежными белыми снежинками на нюдовом фоне. Вы можете использовать как полное покрытие, так и поиграть с французским маникюром.

Черные снежинки

Кто сказал, что снежинки обязательно должны быть белыми? Дизайн ногтей – это творчество, а в творчестве возможны самые безумные цветовые решения. Минималисты часто полагаются на темные цвета ногтей, так как они обладают необъяснимой магической привлекательностью. Смотрится это особенно стильно, немного драматично, но очень элегантно.

Если черные ногти кажутся вам слишком мрачными, можете сделать темные акценты на классическом телесном фоне.