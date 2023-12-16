Найден способ выращивания мозга-киборга из живых клеток человеческого мозга

Как сообщает издание Nature Electronics, американские ученые представили научную разработку, получившую название Brainoware и представляющую собой мозг-киборг, созданный на основе живых клеток человеческого головного мозга.

Соединив стволовые клетки мозга человека с электрическими цепями, ученые смогли добиться, чтобы мозговая ткань, подключенная к компьютерному чипу, распознавала речь и решала элементарные математические задачи, причем органоиды, по крайней мере на данном этапе, не могут проявлять эмоции и не способны мыслить, но позволят изучать строение мозга без проведения опытов на людях.

Основная сложность создания уникальной версии искусственного интеллекта заключается непосредственно в выращивании клеток и поддержания их в специальных инкубаторах.