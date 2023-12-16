Новосибирские ученые нашли способ снижения тревожности у подростков

Как сообщает РИА Новости, ученые Новосибирского государственного педагогического университета разработали метод снижения тревожности у подростков, обладающий достаточно высокой степенью эффективности.

В ходе эксперимента с юными самбистами, заключающегося в обучении подростков техникам саморегуляции и фиксировании изменений в их поведении, было установлено, что создание благоприятной обстановки во время тренировок играет существенную роль в развитии мотивации к достижению успеха. Выпускница магистратуры НГПУ Анастасия Лицкевияч уточнила, что необходимо формировать у подростков осознание того, что успехи и неудачи зависят от сил, потраченных на достижение результата, подчеркнув, что ключевую роль в формировании мотивации к успеху играют эмоции.

Кроме того, результаты исследования четко показали, что снизить уровень тревожности у подростков и повысить степень уверенности в собственных силах можно не только за счет создания благоприятной обстановки, но и при помощи психорегуляции.