 

StormWall: российские телеком-системы в 2023 году чаще сталкивались с атаками

16.12.2023, 12:20, Разное
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В 2023 году российский телеком-сектор столкнулся с ошеломляющим ростом DDoS-атак, пояснила компания StormWall, специализирующаяся на кибербезопасности. Согласно данным, за период с 1 октября по 30 ноября количество DDoS-атак выросло в четыре раза.

DDoS-атака (распределенная атака типа “отказ в обслуживании”) представляет собой вид хакерских атак, при которых информационная система перегружается огромным потоком входящих запросов с различных компьютеров, объединенных в ботсеть. Это может привести к плохой работе сайта или сервиса и сделать их недоступными для пользователей до завершения атаки.

Эксперты отмечают, что злоумышленники запускают многовекторные атаки, направленные на различные элементы инфраструктуры организации – от веб-страниц до сетей провайдеров.

Наибольшее количество DDoS-атак в 2023 году было зафиксировано на юге России, в городах Краснодар, Ставрополь и Ростов-на-Дону, а также в других регионах. Самая короткая атака длилась всего 20 минут, в то время как самая продолжительная атака на телекоммуникации продолжалась целых три дня.

Клиенты интернет-провайдеров оказались в числе главных пострадавших от действий киберпреступников, так как им было мешано пользоваться сайтами региональных операторов связи, онлайн-магазинами, СМИ, финансовыми учреждениями и туристическими компаниями. Хакеры нанесли существенный ущерб ИТ-инфраструктуре многих компаний.

Представители StormWall отметили, что злоумышленники специально нацеливаются на системы телекоммуникаций, так как многие из них не обладают должной защитой для отражения подобных угроз.


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