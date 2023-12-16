 

JAMA: отказ от лечения сердечно-сосудистых заболеваний повышает риск смерти в четыре раза

16.12.2023, 11:10, Разное
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Как сообщает издание JAMA Network Open, жители бедных районов, отличающихся высокой степенью безработицы, довольно часто не соблюдают предписания врачей и отказываются от лекарств, назначаемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, что может привести к плачевным результатам.

В ходе исследования, проведенного представителями Нью-Йоркского университета, было установлено, что в использование при сердечной недостаточности комбинации из четырех определенных препаратов позволяет снизить риск летального исхода в четыре раза, однако 52% пациентов, проживающих в бедных районах, выданные им рецепты не использовали, в то время как в более благополучных районах этот показатель составлял 40%.

Стоит отметить, что доступность транспорта, равно как и количество аптек в районе, сколь-либо существенного влияния на данную тенденцию не оказали.   


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