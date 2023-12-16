Онколог Черемушкин: Аллергия может быть симптомом рака

Онколог Евгений Черемушкин раскрыл неожиданные симптомы аллергии, которые могут возникать у людей, не страдающих аллергией, и подчеркнул, что они могут свидетельствовать о развитии рака. Злокачественные опухоли часто маскируются под ненавязчивые неспецифичные признаки, которые обычно не связывают с серьезными заболеваниями. Один из таких скрытых симптомов – аллергия.

Доктор Черемушкин призвал обращать внимание на проявления аллергии у людей, которые ранее не имели с ней проблем. Он предостерег от недооценки ситуации, отмечая, что внезапное появление аллергии у непредрасположенных к ней людей может быть сигналом о возможном онкологическом заболевании.

Эксперт советует пройти обследование, если симптомы аллергии у человека являются неожиданными, необъяснимыми или продолжительными. Также следует обратить внимание на изменение цвета кожи и появление отеков у тех, кто ранее не сталкивался с подобными проблемами.

Доктор Черемушкин также подчеркнул, что неожиданные поведенческие изменения могут свидетельствовать о наличии злокачественных опухолей. Постоянная усталость и раздражение у ранее жизнерадостного человека могут быть серьезными сигналами о проблемах в организме.

Ранее было отмечено, что три разных вида рака могут проявиться с похожими симптомами, напоминающими проблемы с пищеварением, что подчеркивает важность внимательного отношения к необычным симптомам и своевременного обращения к врачу.