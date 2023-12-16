 

Онколог Черемушкин: Аллергия может быть симптомом рака

16.12.2023, 11:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Онколог Евгений Черемушкин раскрыл неожиданные симптомы аллергии, которые могут возникать у людей, не страдающих аллергией, и подчеркнул, что они могут свидетельствовать о развитии рака. Злокачественные опухоли часто маскируются под ненавязчивые неспецифичные признаки, которые обычно не связывают с серьезными заболеваниями. Один из таких скрытых симптомов – аллергия.

Доктор Черемушкин призвал обращать внимание на проявления аллергии у людей, которые ранее не имели с ней проблем. Он предостерег от недооценки ситуации, отмечая, что внезапное появление аллергии у непредрасположенных к ней людей может быть сигналом о возможном онкологическом заболевании.

Эксперт советует пройти обследование, если симптомы аллергии у человека являются неожиданными, необъяснимыми или продолжительными. Также следует обратить внимание на изменение цвета кожи и появление отеков у тех, кто ранее не сталкивался с подобными проблемами.

Доктор Черемушкин также подчеркнул, что неожиданные поведенческие изменения могут свидетельствовать о наличии злокачественных опухолей. Постоянная усталость и раздражение у ранее жизнерадостного человека могут быть серьезными сигналами о проблемах в организме.

Ранее было отмечено, что три разных вида рака могут проявиться с похожими симптомами, напоминающими проблемы с пищеварением, что подчеркивает важность внимательного отношения к необычным симптомам и своевременного обращения к врачу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Наши дети будут жить в прекрасной России будущего

16.12 / С 1 января в общественных местах разрешат употребление настойки боярышника

16.12 / Врачи рассказали, как поддержать иммунитет зимой

16.12 / Илон Маск о климате: снижение выбросов углерода не угрожает цивилизации

16.12 / Activision Blizzard заключит урегулирование судебного дела на $50 млн

16.12 / Мнение: Демократия на марше

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за помощь Украине в Конгрессе США

16.12 / AlgorithmWatch: Чат-бот Bing врет про выборы в европейских странах

16.12 / Мнение: Путин снова «оторопеет»?

16.12 / Московский музей инородных тел, извлечённых врачами, пополнился электросамокатом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика