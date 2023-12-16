PER: детям лучше читать бумажные, а не электронные книги

Как сообщает издание Review of Educational Research, чтение печатных книг, в отличие от получения аналогичной информации при помощи электронного устройства, способствует более глубокому пониманию текста.

В ходе исследования было установлено, что при чтении электронных книг способность учащихся начальной и средней школы понимать текст немного ухудшалась, в то время как в случае с бумажной литературой наблюдался обратный эффект, причем эффект сохранялся даже при получении информации с образовательных сайтов. Исследователи предполагают, что полученные результаты могут быть связаны как с тем, что электронные устройства, которые можно использовать не только для чтения, отвлекают от самого процесса.

Кроме того, тексты в сети обычно нацелены на максимально оперативную стимуляцию, в связи с чем зачастую обладают более низкой степенью качества и сокращенным словарным запасом, в связи с чем ученые рекомендуют родителям и педагогам мотивировать учащихся уделять больше внимания чтению именно печатных текстов.