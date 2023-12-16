 

Ученые Нанкинского университета создали материал, регулирующий температуру тела

16.12.2023, 9:57, Разное
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Инженеры и химики из Нанкинского университета в Китае разработали уникальный метатканный материал, способный регулировать температуру тела в зависимости от внешних условий. Этот научный прорыв был опубликован в журнале Science.

Основой этого инновационного материала является гибкий органический фотоэлектрический модуль с встроенными нагревательными элементами, интегрированными в специальное микроволокно. Микроволокно способствует более эффективному распределению тепла, что позволяет охлаждать носителя в жару, а фотоэлектрический модуль способен подогревать одежду с использованием солнечной энергии благодаря электрокалорическому эффекту.

Результаты экспериментов продемонстрировали, что одежда из этой метаткани способна поддерживать стабильную температуру в диапазоне от 32°C до 36°C, даже когда температура окружающей среды меняется в пределах от 12,5°C до 37,6°C.

Авторы этой инновации утверждают, что их материал позволит создавать более удобную и универсальную одежду, по сравнению с предыдущими разработками, которые пытались решить проблему регулирования температуры путем добавления нагревательных или охлаждающих элементов. До сих пор многие такие продукты были слишком громоздкими для широкого применения.


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