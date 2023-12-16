 

Шампанское может быть опаснее для организма, чем крепкий алкоголь

16.12.2023, 9:57, Разное
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Нутрициолог Анастасия Кондаурова дала интервью “Пятому каналу”, где поделилась информацией о потенциально негативном воздействии шампанского на организм. Эксперт предупредила, что употребление шампанского может быть даже вреднее, чем употребление крепких алкогольных напитков.

По словам специалистки, одним из возможных последствий употребления шампанского может быть обострение воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Анастасия Кондаурова подчеркнула, что особенно подвержены риску люди с уже существующими заболеваниями ЖКТ. Игристый напиток может спровоцировать обострение гастрита, язвы желудка, проблем с кишечником и других заболеваний этой системы.

Эксперт также отметила, что воспаление, вызванное употреблением шампанского, может иметь столь острую форму, что потребуется госпитализация пострадавшего. Это объясняется высоким содержанием сахара в напитке, который в сочетании с газом быстро попадает в кровь, повышая гликемическую нагрузку на поджелудочную железу.

Специалист рекомендует избегать шампанского людям, страдающим сахарным диабетом или инсулинорезистентностью. Газация напитка способствует быстрому всасыванию алкоголя, что может вызвать перенапряжение органов пищеварения, ответственных за расщепление алкоголя. Поэтому для тех, у кого есть хронические заболевания желудка, печени и почек, нутрициолог рекомендует отказаться от употребления шампанского.

И наконец, Анастасия Кондаурова настоятельно советует не сочетать шампанское с сладкими закусками, включая кондитерские изделия и сухофрукты. Это поможет уменьшить риск негативных последствий употребления данного напитка для здоровья ЖКТ.


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