Власти Риги разрешили горожанам охотиться на крыс только для пропитания

Популяцию рижских крыс взяли под защиту: решением сейма Латвии горожанам запрещено убивать крыс ради удовольствия и в рамках самообороны.

Единственной законной причиной охотиться на этих животных осталась добыча пропитания.

По данным Национальной статистической службы Латвии, поголовье крыс в столице оценивается в 7,2 млн особей. История мирного сосуществования рижан с этими животными насчитывает более 700 лет. Во время Великой чумы XIV веке крысы составляли большинство населения столицы: на одного горожанина приходилось 11 тысяч грызунов. Указами королей и великих магистров крысам разрешалось беспрепятственно гулять по тротуарам, заходить в дома жителей и спать в их постелях.

Своего пика защита прав крыс достигла в 1902 году, когда власти запретили держать в домах кошек, охотившихся на этих животных. Однако большевики после прихода к власти попрали исторические традиции крысолюбия в Латвии и начали их истреблять. Нынешнее латвийское правительство с большим трудом пытается восстановить популяцию грызунов.

– Это всё советское так называемое «воспитание», а на самом деле крысоненавистническая пропаганда, – считает депутат рижской думы Даугалас Пневлявичюс. – Люди ставят ловушки, убивающие крыс. Это незаконно. Даже если крысы на вас напали, постарайтесь убежать или отбиться так, чтобы не причинить им ущерба. Помните, что они находятся в Красной книге Латвии. Вы можете съесть крысу, если вам нечего больше есть, но не делайте этого ради забавы или в других целях. А по возможности, если у вас есть лишняя еда, поделитесь ей с этими животными.

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