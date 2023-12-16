Samsung может переименовать свои смартфоны Galaxy в AI Phone

Уже в обозримом будущем южнокорейская компания Samsung может поменять название своих смартфонов на Ai Phone, о чем сообщают инсайдеры.

Такое развитие событий возможно в связи со скорым входом линейки Samsung Galaxy S24, основное отличие которой от предшественников заключается в инновационных функциях, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Представители компании утверждают, что мобильные устройства, презентация которых ожидается в январе 2024 года, будут обладать столь высокой степенью взаимодействия с нейросетями, что общепринятый термин смартфон просто не будет соответствовать возможностям аппарата, в связи с чем в названии возможны изменения.

Наименование AI Phone, как утверждают в Samsung, позволит подчеркнуть превосходство новинки и выступит в качестве достаточно весомого отличия от конкурентов.