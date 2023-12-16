 

Певица Grimes представила детские игрушки с ChatGPT

16.12.2023, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канадская певица Клэр Буше, известная как Grimes и являющаяся бывшей возлюбленной основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, представила, совместно со стартапом Curio, детские игрушки Gabbo, Grem и Grok с интегрированным ChatGPT.

Новинки с чат-ботом, а игрушки обладают отличительными чертами и разговаривают голосами, созданными искусственным интеллектом на основе голоса Grimes, можно назвать своеобразным гибридом обычной плюшевой игрушки и умной колонки. Взаимодействуя с новинками, работающими на базе операционной системы CuriOS, дети могут загадывать загадки, отвечать на вопросы и участвовать в викторинах.

Президент Curio Сэ Итон уточнил: «Любые перемены в технологиях создают новые формы развлечений. Это другой уровень погружения в игру».     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Власти Риги разрешили горожанам охотиться на крыс только для пропитания

16.12 / Samsung может переименовать свои смартфоны Galaxy в AI Phone

16.12 / Мнение: О смышлёных релокантах… Быстро переобулись?

16.12 / Мнение: О провале большой лжи… Россия ни в чём не виновата?

16.12 / Травма покинутости: как она делает женщину одинокой. Объяснение взаимосвязи

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Корвет “Луцк” на разделке

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Фиговые саботажники

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Литературные выродки сдохнут от злобы

15.12 / Мнение: Ликвидация анонимности телефонии, борьба с мошенниками по-японски и как в США надувают клиентов

15.12 / Почему руки выглядят старыми и как сделать их кожу на 10 лет моложе: способы, которые работают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика