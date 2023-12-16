Певица Grimes представила детские игрушки с ChatGPT

Канадская певица Клэр Буше, известная как Grimes и являющаяся бывшей возлюбленной основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, представила, совместно со стартапом Curio, детские игрушки Gabbo, Grem и Grok с интегрированным ChatGPT.

Новинки с чат-ботом, а игрушки обладают отличительными чертами и разговаривают голосами, созданными искусственным интеллектом на основе голоса Grimes, можно назвать своеобразным гибридом обычной плюшевой игрушки и умной колонки. Взаимодействуя с новинками, работающими на базе операционной системы CuriOS, дети могут загадывать загадки, отвечать на вопросы и участвовать в викторинах.

Президент Curio Сэ Итон уточнил: «Любые перемены в технологиях создают новые формы развлечений. Это другой уровень погружения в игру».