 

Мнение: О смышлёных релокантах… Быстро переобулись?

16.12.2023, 6:40, Разное
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М-да, недаром российские власти жалуются на «утечку мозгов». Сколько бы ни шутили в интернетах про доморощенных релокантов «ну, тупы-ы-ые», среди них полно людей мозговитых. Как минимум, смышлёных и с быстрой реакцией.

Подтверждение тому уже прослеживается на уровне статистики.

Недавние изменения геополитической ситуации на Ближнем Востоке заметно повлияли на предпочтения той части россиян, которые рассматривают для себя переезд за рубеж как способ избежать множества проблем внутри страны. В том числе и «писем счастья» от военкома.

На фоне прогнозов о затягивании конфликта между Палестиной и Израилем,спрос россиян на гражданство Израиля — наименьший по меньшей мере за год. Это следует из поисковой статистики «Яндекса».

Я ж говорю, быстро сообразили люди, что попадут из огня да в полымя. Причём на Земле обетованной шутки с армейскими обойдутся ещё дороже, чем в РФ. Израиль — маленький, в нём не спрячешься. И повестка репатрианта найдёт быстро.

Куда же теперь подаваться тем, кто не желает жить в «воюющей стране»?

На Луну?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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