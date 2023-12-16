Украине придётся пережить тяжёлую зиму из-за обстрелов России

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Во вторую зиму конфликта Украина входит без западной поддержки. В Вашингтоне Зеленского ждал холодный приём, республиканцы показали, что не поступятся своими позициями по миграции ради Украины. Попытки европейцев повлиять на Вашингтон не принесут успехов, опасается немецкая Die Zeit. Поэтому «исчезающая международная поддержка» обеспечит Киеву «суровую зиму», а ВСУ «будет стоить значительно больших жертв».



AP

Киеву и его армии «угрожает суровая зима». На украинские соединения возрастает давление, возобновились удары по инфраструктуре — и всё это сопровождается «исчезающей международной поддержкой, особенно со стороны США». «Последствия могут быть тяжёлыми», — предупреждает немецкая Die Zeit.

Если год назад Зеленского в Вашингтоне «встречали как героя», то в этот раз «он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы». Всё, что смог пообещать Джо Байден, — $200 млн, «дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить». Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны.

Правительство в Киеве ожидает продолжения атак российских вооружённых сил на критически важную инфраструктуру. Прошлой зимой многие украинцы уже сидели в холодных и тёмных квартирах из-за постоянных российских беспилотников и ракетных обстрелов подстанций и электростанций. Для того чтобы избежать повторения этой ситуации, Зеленский вынужден просить у США снаряды для систем ПВО. «Без этой поддержки борьба с Россией будет стоить значительно больших жертв», — констатирует издание.

Правительство в Киеве опасается «общего сокращения военной помощи со стороны Запада». За лето поступало много тревожащих сообщений, например, из Польши. Варшава хотела постепенно сокращать её и не утверждала новые пакеты поддержки. Die Zeit указывает, что Дональд Туск, только что ставший польским премьером, возможно, и изменит это решение, но ситуация глобальней и тревожней.

Данные Кильского института мировой экономики показывают, что «многие государства ЕС в последние месяцы сократили свою военную помощь Украине». В целом готовность международного сообщества помочь Украине существенно снижается, страны уже даже не готовы делать обещания, не говоря уже о реальных поставках и финансировании.

«Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года», — заявляет газете экономист Кристоф Требеш. Из 42 стран, прежде поддерживавших Киев, только 20 объявили о новых пакетах поддержки. «Дальнейшие задержки значительно укрепят позиции Путина», — предупреждает газета.

Но самыми критичными остаются трудности в США, поставлявших основную долю техники и снарядов. С начала конфликта Вашингтон поставил оружия на сумму, составляющую 43% от общей суммы оружейных поставок. Но с августа 2023 года, когда в Америке начались трудности, лидерство перешло к Европе. С августа по октябрь США выделили всего €500 миллионов на тяжёлое вооружение — а все страны ЕС, вместе взятые, €780 млн.

Зеленский в Вашингтоне спрашивал, может ли Украина всё ещё рассчитывать на поддержку из США. Его в этом поддерживают европейцы. Более 100 парламентариев из Европейского союза «призвали в открытом письме к членам конгресса утвердить финансовую помощь». Сомнительно, однако, что помощь будет утверждена. Республиканцы хотят переноса фокуса финансирования с внешней политики на защиту границ США. «Влиятельные республиканцы всё чаще публично задаются вопросом, должны ли партнёры в Киеве продолжать получать миллиардную поддержку от Вашингтона». Кроме того, в Америке усиливаются традиционные требования о «более сильном участии европейцев» на Украине.

Германия, которую «в прошлом часто критиковали за предполагаемое отсутствие поддержки Украины», превратилась теперь в одного из самых важных спонсоров Украины наряду со скандинавскими странами. «Независимо от бюджетного спора, федеральное правительство готово предоставить больше денег для увеличения помощи ЕС Украине». Сама помощь ЕС в размер €50 млрд, однако, тоже «не утверждена окончательно».



«Украине остаётся только надеяться, что президент США Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года», — подводит итог Die Zeit, но на это «сейчас ничего не указывает». Более того, «председатель палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил после встречи с Зеленским, что в линии его партии ничего не изменилось».