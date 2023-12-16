Мнение: О провале большой лжи… Россия ни в чём не виновата?

Что-то и правда сдвинулось в этом безумном мире. Пришло время изумительных перемен. А Россия #неожиданно становится их бенефициаром.

Оказывается, светлоликие польские паны, делая честные глаза, годами… клеветали на РФ. И это не кремлёвская пропаганда, как могло бы показаться некоторым, а признанный самими поляками факт.

Новое польское правительство начало с того, что покончило со старой, можно даже сказать — застарелой ложью.

Оно распустило подкомиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, находившихся на борту. Но ещё удивительнее — комментарии властей, почему это произошло. «Это конец лжи от лица польского правительства, конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой», — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик. Он также подчеркнул, что выводы об авиакатастрофе должны делать эксперты в области авиации, а не политики.

10 апреля 2010 года литерный самолёт, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром «Северный» в Смоленске. Погибли все находившиеся на борту. По итогам долгого расследования польская государственная комиссия в 2011 году пришла к выводу, что президентский лайнер во время посадки опустился ниже разрешённой минимальной высоты и врезался в деревья в условиях плохой видимости. Также в своем отчёте комиссия отметила «недостаточное аэронавигационное обеспечение полёта» диспетчерами смоленского аэропорта. Впрочем, этот аэродром, на котором базировалась экспериментальная лётно-испытательная станция Смоленского авиазавода и авиационная комендатура ВВС РФ, практически не использовался гражданской авиацией. Соответственно, и его оборудование, и навыки персонала могли быть и получше.

К слову, польскую делегацию предупредили о сложных метеоусловиях и предложили вариант с посадкой в Минске. До Смоленска поляки добрались бы на автомобилях. Но Лех Качиньский отверг это решение. Итог — авиакатастрофа.

На которой годами пиарились многие польские политики. Брата Леха Качиньского, Ярослав, лидер партии «Право и справедливость», инициировал в 2016 году создание парламентской комиссии для расследования трагедии. Через шесть лет «работы» она пришла к заранее запланированному выводу, что президентский самолёт «взорвали русские». Якобы по приказу российского президента Владимира Путина куда-то под левое крыло агенты ГРУ заложили взрывчатку, которая и сработала в момент посадки.

Чушь и ложь, но в неё многие поверили.

Как теперь выясняется, зря.

И хотя глава упразднённой комиссии Антоний Мачеревич, с чьей подачи пошла гулять версия о «двух взрывах на борту»,обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в «дипломатической измене», это значения уже не имеет. Тем более, что у «комиссионера» есть чисто шкурный интерес. Согласно распоряжению Минобороны Польши, члены распущенной комиссии обязаны до 18 декабря 2023 года отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, которые они использовали. Также будет создана группа для оценки деятельности комиссии. Вероятно, Антонию Мачеревичу есть о чём беспокоиться в этой связи.

Итак, поляки солгали.

И хорошо, что хоть кому-то хватило мужества в этом признаться. Извинений от польской стороны, конечно, не последует. Но и не в них суть. Интереснее другое.

Что ещё из громких обвинений в адрес России будет рано или поздно признано ложью? Похождения Петрова и Боширова в Чехии? Хайли-лайкли «отравление» Скрипалей? А может, и катастрофа малазийского «Боинга»?

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