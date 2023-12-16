Рупор кремлевской пропаганды: Корвет “Луцк” на разделке

Трофейный украинский корвет "Луцк" на разделке в Инкермане. Корабль ВМСУ был затрофеен еще в 2014 году и с тех пор отстаивался у нас в Севастополе.

Представлявшее хоть какую-то ценность оборудование с него уже давно сняли. Ну а теперь приближается финал.

Это был первый корабль построенный на Украине после развала СССР.

20-летие корвета "Луцк" в 2013 году.

Через год корвет перейдет России, как и адмирал Ильин.

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