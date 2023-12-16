Рупор кремлевской пропаганды: Фиговые саботажники

Информационные саботажники из "Ленты" думают, что никто не видит, что они делают.

И это уже далеко не первый случай.

Как писал еще в марте 2022 года опасны не те внутренние враги, которые высрались в соц.сетях и бежали за рубеж (с этими персонажами все понятно и они в целом мало-опасны), опасны те, кто молча продолжил гадить, занимаясь фактическим саботажем на разных уровнях государственной и общественной деятельности, в том числе и в информационном поле, транслируя в данном случае вражеские лексические нарративы оправдывающие терроризм и убийство граждан России иностранными спецслужбами.

Возможно, данное издание нуждается в проверке со стороны профильных контролирующих ведомств, дабы развеять царящую на "Ленте" затхлую атмосферу фиги в кармане. Если уж такие матерые вражеские клоповники как "Эхо Москвы" и "Новую газету" помножили на ноль, то привести "Ленту" в чувство полагаю не составит большого труда. Это в интересах общества и государства.

PS. Владлен был убит украинскими террористами и их российскими пособниками-коллаборационистами.

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