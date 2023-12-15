 

Рупор кремлевской пропаганды: Литературные выродки сдохнут от злобы

15.12.2023, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некогда призывавший к десталинизации России Медведев нынче не только цитирует директорам предприятий ВПК телеграмы Сталина, но и активно осваивает риторику борьбы с врагами народа внутри страны времен 30х годов.

Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла.

При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников.
Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чём мне довелось писать ещё год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском.

Жизнь штука, увы, конечная. Пусть они проживут её вдали от той страны, где когда-то обрели популярность. Они ничтоже сумняшеся пишут, что, мол, вернутся как властители дум и снова будут в зените славы. Подобное возможно только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за неё воинов. А этого не будет никогда.
Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть. (с) Медведев

С небльшими изменениями данный материал можно легко представить в советскй прессе второй половины 30х годов. Как иронично. В свое время у либералов была надежда на Медведева.Помните все эти "расколы в тандеме" и т.п. Ну а после начала СВО Медведев настолько переобулся в своих заявлениях по сравнению с 2011 годом, что на его фоне Путин выглядит ультра-либералом.

PS. Сама идея лишать этих персонажей денег не нова и давно поддерживается общественностью. Так что если угрозы Медведева дойдут до системной и более оперативной реализации, то это хорошо, а то уже на 1,5 года затянули с принятием необходимых мер. Вон тут Слепаков засобирался зарабатывать в Россию https://russian.rt.com/nopolitics/news/1246208-komik-i-muzykant-semyon-slepakov Думает, что прокатит.. Остается надеется, что пример Чхартишвили и Зильбельтруда приведет в дальнейшему очищению книжных прилавков от творчества коллаборационистов.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Samsung может переименовать свои смартфоны Galaxy в AI Phone

16.12 / Певица Grimes представила детские игрушки с ChatGPT

16.12 / Мнение: О смышлёных релокантах… Быстро переобулись?

16.12 / Мнение: О провале большой лжи… Россия ни в чём не виновата?

16.12 / Травма покинутости: как она делает женщину одинокой. Объяснение взаимосвязи

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Корвет “Луцк” на разделке

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Фиговые саботажники

15.12 / Мнение: Ликвидация анонимности телефонии, борьба с мошенниками по-японски и как в США надувают клиентов

15.12 / Почему руки выглядят старыми и как сделать их кожу на 10 лет моложе: способы, которые работают

15.12 / Косички в стиле бохо: как подготовить волосы к плетению, способы ухода и чем они отличаются от обычных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика