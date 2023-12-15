Рупор кремлевской пропаганды: Литературные выродки сдохнут от злобы

Некогда призывавший к десталинизации России Медведев нынче не только цитирует директорам предприятий ВПК телеграмы Сталина, но и активно осваивает риторику борьбы с врагами народа внутри страны времен 30х годов.

Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла.

При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников.

Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чём мне довелось писать ещё год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском.

Жизнь штука, увы, конечная. Пусть они проживут её вдали от той страны, где когда-то обрели популярность. Они ничтоже сумняшеся пишут, что, мол, вернутся как властители дум и снова будут в зените славы. Подобное возможно только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за неё воинов. А этого не будет никогда.

Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть. (с) Медведев

С небльшими изменениями данный материал можно легко представить в советскй прессе второй половины 30х годов. Как иронично. В свое время у либералов была надежда на Медведева.Помните все эти "расколы в тандеме" и т.п. Ну а после начала СВО Медведев настолько переобулся в своих заявлениях по сравнению с 2011 годом, что на его фоне Путин выглядит ультра-либералом.

PS. Сама идея лишать этих персонажей денег не нова и давно поддерживается общественностью. Так что если угрозы Медведева дойдут до системной и более оперативной реализации, то это хорошо, а то уже на 1,5 года затянули с принятием необходимых мер. Вон тут Слепаков засобирался зарабатывать в Россию https://russian.rt.com/nopolitics/news/1246208-komik-i-muzykant-semyon-slepakov Думает, что прокатит.. Остается надеется, что пример Чхартишвили и Зильбельтруда приведет в дальнейшему очищению книжных прилавков от творчества коллаборационистов.

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