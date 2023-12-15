Мнение: Энергетическая нищета вынуждает британцев идти на крайние меры

1. Миллионы британцев, – жителей метрополии, владевшей когда-то половиной планеты, – ныне прозябают в бедности, немыслимой по меркам современной России (ссылка):



Около 2 миллионов британских домохозяйств вынуждены выключать холодильники или морозильники, чтобы сэкономить деньги, поскольку они продолжают бороться с тем, что участники кампании по борьбе с бедностью назвали «пугающим» уровнем неблагополучия.

По данным благотворительного фонда Джозефа Раунтри (JRF), почти половина этих домохозяйств заявили, что период с мая текущего года им впервые пришлось отключить холодильник или морозильник, что является признаком того, что кризис стоимости жизни всё ещё наносит ущерб семьям с низкими доходами.

Миллионы семей по-прежнему прибегают к подобным «отчаянным мерам», чтобы справиться с ростом счетов и цен, говорится в докладе, при этом четыре из пяти домохозяйств, пользующихся Универсальным Кредитом (системой государственной помощи малоимущим), также остаются без еды, отключают отопление и не меняют изношенную одежду.

Впрочем, в той же Германии, да и в других странах ЕС дела обстоят немногим лучше. «Энергетическая бедность» – привычное явление для современной Европы, у которой большие проблемы с собственными источниками энергии, и которую США вынудили отказаться от сравнительно недорогих поставок углеводородов из России.

2. Печальный для британской экономики график – за последние несколько лет инвестиции в развития бизнеса в стране застопорились. В 2023 году они оказались на 30% меньше, чем предполагал восходящий тренд, действовавший до 2016 (ссылка).

Действительно, на Британию свалилось сразу несколько бедствий: Брекзит, который разорвал не только политические, но и многие экономический связи с ЕС, затем эпидемия ковида и карантин, затем участие в прокси-войне США с Россией, которая принесла европейским странам значительные потери как от антироссийских санкций, так и от российских контрсанкций. Вдобавок, в британской экономической политике одержали верх зелёные, которые позакрывали угольные шахты…

3. Чтобы подбодрить приунывшую публику, британские власти периодически выкатывают грандиозные, но весьма рискованные планы по выходу из энергокризиса. После истощения месторождений нефти и газа в Северном море дешёвую энергию британцам брать неоткуда. Идея заставить страну ветряками упорно даёт сбои – это, во-первых, дорого и долго, во-вторых, ветроэнергетика ненадёжна и крайне зависит от погоды.

С солнечной энергетикой на Туманном Альбионе дела также обстоят неважно, особых перспектив нет. Поэтому-то там возникла ещё одна смелая креативная идея – кинуть подводный электрокабель в солнечное Марокко (ссылка):

Власти Великобритании официально признали национальным проект компании Xlinks, направленный на создание трансконтинентального энергетического моста. Они также ввели запрет на препятствия для реализации проекта на территории страны. Согласно планам, подводный кабель протяженностью 3800 км будет проложен из Марокко к южному побережью Великобритании. Но Xlinks придется преодолеть ряд политических, логистических и финансовых препятствий. Реализация этого проекта стоимостью $25 млрд позволит Великобритании удовлетворить до 8% своих потребностей в электричестве. <…>

С европейскими государствами проблем возникнуть не должно. Энергомост будет проложен в прибрежных водах Португалии, северной Испании и юго-западной Франции. В Великобританию он выйдет на юго-западе острова, пройдет по широкой дуге, охватывая побережье Бретани и Корнуолла, а затем выйдет на берег в Северном Девоне. Проект предусматривает два кабеля мощностью 3,6 ГВт каждый, по которым будет передаваться высоковольтное постоянное напряжение (HVDC). Однако Xlinks еще предстоит строительство солнечных и ветровых электростанций в Марокко для поставки электроэнергии в Великобританию. Необходимо создать фермы солнечной и ветровой энергии общей мощностью до 11,5 ГВт. На данный момент соглашений с властями Марокко не достигнуто, а проект требует огромных участков земли. Xlinks планирует построить 200 кв. км солнечных фотоэлектрических панелей. <…>

Марокканцы могут задаться вопросом, почему миллиарды долларов были инвестированы в проект, который на самом деле ничего не добавляет в их собственную энергосистему. Для поддержания работы этой инфраструктуры понадобится много воды, а страна и так сталкивается с ее нехваткой. Что будет мотивировать местных властей согласовать проект, остается вопросом. Тем не менее Национальное управление электроэнергии и питьевой воды Марокко поддерживает этот план.

Энергетический мост будет проходить рядом с зоной военного конфликта в Западной Сахаре. Это само по себе может создать трудности для стабильной эксплуатации моста. Необходимость строительства огромной батареи ёмкостью 22,5 ГВт·ч и мощностью 5 ГВт в районе производства электроэнергии также становится дополнительным вызовом.

Основной аргумент разработчика основан на том, что энергетический мост из Африки предоставит больше электроэнергии, чем долгострой в виде АЭС Hinkley Point C, чья стоимость превысила $40 млрд и продолжает увеличиваться с неизвестным исходом. Однако стоимость проекта Morocco-U.K. Power Project также может оказаться выше ожидаемых $25 млрд, и его завершение может быть отложено до середины 2030-х годов. Неизбежны технические трудности, так как строительство энергетических мостов такой протяженности и на такой глубине (700 м) до сих пор не проводилось. Сейчас наибольшее расстояние — 765 км кабеля HVDC по проекту Viking Link между энергосистемами Великобритании и Дании, который должен запуститься в январе 2024 года.

Похоже, уйти от энергетической зависимости британцам в любом случае не удастся. Если проект системы подводных кабелей состоится, Британия будет зависеть от Марокко и Дании. Если не состоится, британцы будут покупать дорогие американские нефть и газ. Кроме того, подводным кабелям, знаете ли, иногда свойственно рваться — то якорем кто-нибудь заденет, то рыбы перегрызут…

Россия, впрочем, от британского энергопроекта только выиграет. Чем глубже британцы увязнут в своих зелёных авантюрах, тем меньше у них останется ресурсов, чтобы вредить нам.