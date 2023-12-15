Мнение: Когда Медведев станет пенсионером…

Зампред Совбеза России, а по совместительству блогер-миллионник Дмитрий Медведев сегодня выдал текст про «литературных выродков».

Имен Медведев не назвал. Поэтому не знаю, кого он имел в виду.

Но резанула слух последняя фраза: «….пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть».



Отсюда

Не пойму, на старости лет, выйдя на пенсию, Медведев собирается ездить по иностранным кладбищам и плеваться на могилы, уехавших из России «литератруных выродков»?

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