Мнение: Когда Медведев станет пенсионером…
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Зампред Совбеза России, а по совместительству блогер-миллионник Дмитрий Медведев сегодня выдал текст про «литературных выродков».
Имен Медведев не назвал. Поэтому не знаю, кого он имел в виду.
Но резанула слух последняя фраза: «….пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть».
Отсюда
Не пойму, на старости лет, выйдя на пенсию, Медведев собирается ездить по иностранным кладбищам и плеваться на могилы, уехавших из России «литератруных выродков»?
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Источник: Ирек Муртазин
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