PS: танталовое покрытие выдерживает экстремальные температуры и ловит водород

Инженеры из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали инновационный материал для защиты активной зоны термоядерного реактора, в котором циркулирует разогретая до сверхвысоких температур плазма. Результаты данной работы были опубликованы в научном журнале Physica Scripta.

Процесс создания этого защитного покрытия напоминает процесс нанесения краски из баллончика. Он включает в себя распыление частиц тантала – жаростойкого редкоземельного металла на поверхность нержавеющей стали со сверхзвуковой скоростью. При ударе частицы расплющиваются и равномерно покрывают всю поверхность, при этом сохраняя наноразмерные границы между собой. Исследователи отметили, что такие микроскопические зазоры способствуют улавливанию частиц водорода.

Важно отметить, что температура плазмы в термоядерных реакторах может превышать температуру звезд в десятки раз, достигая 150 миллионов градусов Цельсия. Эти экстремальные условия необходимы для запуска процесса слияния ядер водорода, который производит огромное количество энергии. Однако в процессе термоядерного синтеза некоторые ионы водорода могут покинуть плазму, что приводит к потере эффективности реакции и усложняет поддержание температуры внутри вещества.