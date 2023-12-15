 

Магнитный шторм после солнечной вспышки вывел из строя радиосвязь в Северной и Южной Америке

15.12.2023, 19:50, Разное
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Самая мощная солнечная вспышка с 2017 года нарушила работу коротковолновой радиосвязи в Северной и Южной Америке. Этот рекордный инцидент произошел 14 декабря, согласно информации от Spaceweather.com.

После события радиолюбители на двух континентах испытали потерю сигнала на всех частотах ниже 30 МГц в течение более чем получаса. Согласно астрономическим наблюдениям, данная вспышка относится к X-классу, что является самой мощной категорией солнечной активности. Её сила составила 2,8, делая это событие наиболее крупным в течение текущего 25-го солнечного цикла.

Солнечный всплеск сопровождался корональным выбросом массы, который отправил огромное облако плазмы в космос со скоростью до 2100 километров в секунду. По данным ВВС США, часть этой массы, возможно, достигнет Земли.

КВМ может вызвать магнитные бури и усилить полярные сияния, а также способно заглушить сигналы спутников связи и систем GPS.

Специалисты прогнозируют магнитный шторм на Земле в связи с этим солнечным выбросом, и он ожидается 16 декабря.


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