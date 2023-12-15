Мнение: О неоплатном долге каждого мужчины… Платить до самой смерти?

Мужчин наши #женщины искренне считают баловнями судьбы. Мол, пока она корячится «на двух работах», в офисе и дома, причём дома — бесплатно, он продавливает диван. Но сильному полу вряд ли позавидуешь, если вспомнить про «долг отца».

Кстати, это любопытный феномен российского общества. Если с рождения «#женщина должна быть счастливой, а больше она никому ничего не должна», то любой #мужчина, едва появившись на свет, уже должен. И с каждым днём всё больше и больше. Всем, начиная от родителей и заканчивая Родиной.

В рамках пятничного #пробаб — кейс про отцовство.

Началось всё с детской травмы маленькой девочки: папа ушёл от мамы. Боль этой утраты она пронесла через всю жизнь. Хотя, по правде говоря, мало что потеряла. Отец не забыл про дочь, исправно платил алименты, встречал после школы, дарил шоколадки и подарки на День рождения, помог материально с учёбой в институте, затем подарил машину. «Правда, старую», — уточняет #женщина, в которой до сих пор живёт обида за «недополученные» от папы ништяки.

К слову, почему папа встречал её «у школы» и ни разу не зашёл домой, почему дарил подарки чуть ли не тайком, почему не мог забрать, как многих детей их отцы, в парк или в зоопарк — эти вопросы бывшую маленькую девочку не волнуют совсем. И к маме у неё претензий нет.

А потом отец умер. И теперь уже взрослая женщина задаётся вопросом, может ли она претендовать на отцовское наследство и нравственно ли это, ведь придётся тягаться с его новой семьёй. Притом, что сама не только не бедствует, но вполне успешна — живёт в столице, «материально и жилищно обеспечена», а имущество так и вовсе в другом городе, далёком и провинциальном. Много не выручишь за четверть доли. Но жаба всё равно душит.

В поисках ответа она обратилась к умудрённой опытом товарке, и вот что получила.

«Вы как дочь имеете полное юридическое право на долю в наследстве. А с вашим моральным правом — о чём вообще идет речь, о моральном праве на что?

Ваш отец поддерживал вас при жизни очень умеренно. То есть спасибо, конечно, что не забыл про вас немедленно после развода. Но это не означает, что он совершил подвиг любви и самоотречения. Не стоит преувеличивать его заслуги. Он не был заботливым и щедрым отцом. Он был просто не самым худшим отцом. И вся его помощь — совсем не та, после которой вы перед ним в неоплатном долгу. Вообще-то это нормально — поддерживать дочь деньгами, когда ей трудно. Не делать этого отцу допустимо только в случае, когда он сам побирается. А если он не побирается — то это его долг».

Итак, умудрённая опытом женщина, разменявшая уже, кажется, шестой десяток лет, искренне считает, что каждый отец обязан материально поддерживать совершеннолетнюю, здоровую, дееспособную дочь по гроб жизни и лишь крайняя нищета может на время освободить его от этого «отцовского долга», но не избавить до конца. Ибо раз отец — значит, должен доченьке. Всегда. Точка.

О том, что это вообще-то долг взрослых дееспособных детей — материально поддерживать своих родителей, — умудрённая дама не то, чтобы совсем не догадывается, но великодушно это забывает. Например, сыновний долг есть, а дочери отец сам должен (см. выше). И вообще, какой такой дочерний долг? Нет его.

К слову, «страдая» сомнениями о моральном праве на долю в наследстве, #женщина ни словом не упоминает о своей помощи отцу. Которая, будь она оказана в какой-то форме, наверняка сняла бы для таких сомнений все поводы. Ибо тут было бы честно: отец помогал мне, я — ему, наследство — форма его посмертной благодарности за то, что была ему хорошей дочерью при всех сложившихся обстоятельствах. Но она, видимо, и сама понимает, что не была хорошей дочерью: тянула помощь с отца всю его жизнь и деньгами, и в натуре. И получила ровно столько, сколько смогла «вытянуть». А теперь хочет ещё четверть всего того, что нажил отец за долгую жизнь с другой женщиной — то есть, в какой-то мере претендует не на своё. Типа в качестве компенсации за душевные страдания от «недополученного» по жизни. Ну и потому, что «отец должен», конечно.

Должен и после смерти, выходит…

Тут, конечно, вопрос: «должен» ли отец только дочерям, или и сыновьям тоже?

Например, если бы такими вопросами терзался #мужчина, что ему ответили бы #женщины — «отбрось сомнения, борись за наследство: это твоё по праву» или «ну ты же мужик, сам заработаешь, оставь всё вдове и сводной сестре»?

И вообще: что родители должны своим детям, а что дети родителям? Зависят ли эти «долги» от пола детей?

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