Дмитрий Медведев осудил литературных классиков, которые радуются ударам по России

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, выразил свое осуждение в отношении реакции некоторых литературных классиков, которые живут за пределами страны и радуются ударам по России. Медведев назвал эту радость “запредельной” в своем Telegram-канале.

Он признал, что писатели могут не одобрять “политический режим”, так как “невозможно угодить всем”. Но он также подчеркнул, что радоваться нанесению ударов по своей родине и желать гибель россиян – это уже за гранью. Медведев отмечает, что несмотря на их отрицательное отношение к стране, эти писатели получают значительные гонорары за свои произведения и осуществляют их издание и экранизацию именно в России.

Они получают деньги от россиян, которых они явно не уважают и считают “орками”, а также от людей, которым они желают смерти от ударов беспилотников ВСУ. По словам Медведева, для этих писателей наиболее страшным наказанием не является разлука с Родиной, которую они продали, а потеря денег.