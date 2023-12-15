В РФ введут ответственность за несанкционированное сочинение стихов

Члены парламентского комитета по культуре внесли в сессионный зал законопроект «О принципах стихосложения на русском языке на территории РФ».

Документ регламентирует порядок создания поэзии в соответствии с принципами патриотизма и актуальной художественной ценности.

– Уже становится не по себе от засилья этих виршей – заходишь на стихи.ру, а там даже верлибром никто качественно не владеет, что уж говорить за анапест, ямб, хорей и амфибрахий говорить, – рассказала подробнее об инициативе депутат Наталия Краснослободцева.

Парламентарии предложили создать Государственную комиссию по стихотворчеству – орган, чьи функции будут схожи с функциями худсоветов. Все авторы должны подать свои поэтические произведения на рассмотрение экспертов. Затем они получат положительную или отрицательную визу. Отправить своё творчество компетентным лицам можно через сайт Госуслуги, по почте или через участкового инспектора полиции.

Также новый закон запретит популярным интернет-порталам и соцсетям публикацию неодобренных комиссией стихов. В этом случае их ожидают санкции надзорного ведомства. На авторов произведений составят административные протоколы.

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