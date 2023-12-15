 

Белый маникюр – модный, но немного скучный тренд зимы: как превратить базовый цвет в шикарный нейл-арт

15.12.2023, 16:50, Разное
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Казалось бы, белый очень простой цвет. Но на самом деле он представлен в большом количестве оттенков. К тому же с эти лаком можно придумать множество интересных дизайнов. Давайте разберемся, как сделать изысканный и стильный зимний нейл-арт в снежно-белом цвете.

Скромная классика

Что может быть более нежным и женственным, чем принт в горошек? Мелкие черные точечки на белом фоне смотрятся просто потрясающе. Совместите этот дизайн с другим классическим оформлением – французским маникюром. Получится стильное сдержанное сочетание, которое подойдет даже для офиса. Будет максимально красиво, если вы выполните этот дизайн матовым лаком.

Черно-белая геометрия

Просто и в то же время стильно выглядит комбинация белого и черного матовых лаков. Сочетая их по прямой линии или рисуя геометрические фигуры, чередуйте на разных ногтях. Добавьте прозрачные полоски или треугольники, чтобы дизайн смотрелся эффектнее.

Черно-белый френч

Французский маникюр – это универсальный всесезонный дизайн. В зимнем варианте вы можете обыграть его в черно-белой гамме. Накрасьте ноготки плотным слоем молочного лака, а кончики аккуратно подчеркните черным. Такой маникюр лучше всего смотрится в глянцевом исполнении.

Монохромный минимализм

Если вы не являетесь сторонником сложных узоров в маникюре, но все-таки считаете однотонное покрытие слишком скучным, попробуйте минималистичный нейл-арт. Изобразите на белом фоне несколько точек контрастного цвета (например, черного). Пусть они будут разного размера для создания эффекта перехода.

Бело-зеленый маникюр

Белый цвет отлично сочетается с изумрудным, создавая ощущение заснеженной ели. Совмещайте белое покрытие с пятнами перламутрового зеленого или сделайте разводы, имитирующие мрамор. Также добавьте немного золотых акцентов, чтобы подчеркнуть этот элегантный контраст.

Мерцающий капучино

Белый цвет прекрасно сочетается со всеми оттенками коричневого и бежевого. Такая теплая комбинация создает ощущение ароматного какао или кофе с молоком. Вы можете чередовать ноготки с однотонным покрытием, а можете нарисовать что-нибудь милое, минималистичное (например звездочки, сердечки или просто диагональные полоски). Вы не прогадаете, если покроете несколько акцентных ногтей блестками бронзового или теплого золотого цвета.

Снежный френч

Вместо классического французского маникюра с его строгими четкими границами вы можете сделать нечто более нежное. Проведя белую полоску по кончику, вооружитесь губкой и слегка растушуйте ее книзу. Таким образом, получится очень интересный и нежный эффект заснеженной вершины.

Нежный френч

Придайте классическому французскому маникюру больше нежности и изящности. Используйте в качестве фона нежно-розовый цвет, а кончики прокрасьте классическим белым глянцевым лаком. Дополните этот маникюр, нарисовав на одном из акцентных ногтей волнистые полосы белого и золотистого цвета что будет смотреться очень элегантно. Чтобы сделать композицию цельной, можете подчеркнуть золотом кончик одного или нескольких ногтей.


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