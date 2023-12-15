Китай снизит бюджетный дефицит в 2024 году до 3% ВВП

Согласно информации от трех неназванных источников, сообщенной агентству Reuters сегодня, 15 декабря, руководство Китая согласовало размеры бюджетного дефицита на 2024 год. Планируется его снижение до 3% от ВВП страны, по сравнению с текущим уровнем в 3,8%. Согласно оценкам МВФ, номинальный ВВП Китая в 2023 году составит около $17,7 трлн.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что небольшое изменение бюджетного дефицита Китая на следующий год свидетельствует о стремлении властей сохранить “фискальную дисциплину” и избежать масштабных мер по количественному смягчению и выпуску крупных внутренних и внешних займов для его сокращения.

Два источника агентства уточняют, что для покрытия незапланированных расходов планируется несколько выпусков государственных облигаций. Один из них составит около 1 трлн юаней ($146 млрд). “Дефицит бюджета в 2024 году составит 3%, и недостающие средства для расходов будут привлекаться через специальные выпуски суверенных облигаций”, – поделился информацией один из собеседников Reuters.