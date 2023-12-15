 

Гана впервые за 50 лет имеет профицитный бюджет. Там нашли бумажник саудовского принца, который он потерял во время сафари

15.12.2023, 16:13, Разное
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Правительство Ганы впервые за 50 лет отчиталось о положительном балансе бюджета по итогам 2023 года.

Как сообщили в министерстве финансов страны, основная причина такого успеха – найденный бумажник принца Рашида ибн Хуссейна Аль Сауда, который он потерял во
время сафари.

По словам местных жителей, они уже начали замечать положительные изменения в своей стране – так, у вице-президента наконец появился новый внедорожник, а министр социального развития нанял ещё три десятка человек для обслуживания своей резиденции.

– Если так пойдёт и дальше, мы даже сможем достроить мемориал героям гражданских войн, которых у нас насчитывается пятьдесят шесть, – поделился источник в правительстве на банкете по случаю находки. – Нам надо приглашать больше обеспеченных людей из-за рубежа, но для этого, к сожалению, нужно инвестировать ещё и в инфраструктуру. Откуда брать деньги на это – пока большой вопрос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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