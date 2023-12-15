 

Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

15.12.2023, 16:00, Новости дня
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В ночь на 17 декабря Первый канал представляет эксклюзивный подкаст, в котором приняла участие
заслуженный мастер спорта России, преданная жена и очаровательная блондинка Оксана Домнина. Вместе с Максимом Траньковым фигуристка эмоционально заговорила о страхе, жизненных перипетиях и большой любви. Сейчас ее супруг Роман Костомаров окружен семейным теплом.

Личная жизнь Оксаны Домниной заиграла новыми красками, когда фигуристка завершила спортивную карьеру. В 2014-м она вышла замуж за красавца-мужчину с мощной силой духа, громким именем и энтузиазмом. Со временем Роман Костомаров и его суженая прошли через огонь и воду, оставшись близкими людьми. Около года назад олимпийский чемпион оказался на грани, а любимая поддержала его и буквально помогла встать на ноги.

В новом подкасте Оксана Домнина уделила особое внимание теме воспитания детей. Знаменитость призналась, что выложила семилетнему Илье и 12-летней Анастасии всю правду об отце-инвалиде, когда в семье произошли перемены. Как мудрая мама, фигуристка не стала скрывать обстоятельств, в которые попал Роман Костомаров. Состоялся откровенный разговор.

Оксана считает положительным свой подход — маленький сын и дочь-подросток узнали обо всем одновременно. Для Домниной важно, чтобы у детей не возникало досадных вопросов, которые появляются вследствие недосказанности и непонимания ситуации.

Что касается перспектив, звездная жена и мама отметила, что Роман Костомаров продолжает двигаться вперед, активно участвуя в различных мероприятиях. В настоящее время проходят съемки документального фильма, который посвящен спортсмену и его семье.

Возвращение спортсмена на лед стало долгожданным событием для всей страны. Оксана Домнина с гордостью отмечает, что Роман Костомаров делает успехи, получая достойную поддержку и искреннюю любовь.


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