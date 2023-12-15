Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральных спортсменов спонсировать не будут

Олимпийский Комитет России решил не выступать в роли куколдов и заявил, что не будет финансировать спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе. Будет прекращено финансирование всех атлетов, которые выступают в нейтральном статусе.

Нашли в себе немного смелости, чтобы сделать то, что надо было сделать еще в 2022 году.

Отмечаю позицию гроссмейстера Сергея Карякина, который говорил об этом с начала санкций против российских спортсменов после начала СВО.

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