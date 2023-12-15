Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Утром 14 декабря на Выборгский железнодорожный вокзал прибыл скоростной электропоезд «Аллегро», в котором находился только 45-летний машинист Отто Куусинен.

Сотрудникам транспортной полиции мужчина сообщил, что является сотрудником государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group и угнал поезд в Россию после того, как узнал о планах своего руководства национализировать принадлежащий РЖД состав.

– Я много лет работал на «Аллегро» и совершил больше тысячи рейсов между Петербургом и Хельсинки. В России меня всегда принимали очень хорошо и я всей душой полюбил вашу страну. Поэтому я не мог просто не мог бездействовать, когда собственность русских железнодорожников незаконно планировали отобрать. Я хочу остаться в России и работать в РЖД, – рассказал Куусинен журналистам.

Правительство Финляндии уже направило в российский МИД официальное требование вернуть поезд стоимостью 30 млн евро и беглого машиниста. Если этот ультиматум не будет выполнен в течение 48 часов, Хельсинки грозится ввести против России новые санкции.

– К сожалению, помочь жителям бывшего Великого княжества Финляндского с их ходатайством мы не можем – они сами закрыли погранпереходы и не пускают к себе никого. Как говорят в народе, это проблема из серии сам дурак, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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