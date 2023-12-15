 

Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

15.12.2023, 15:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 14 декабря на Выборгский железнодорожный вокзал прибыл скоростной электропоезд «Аллегро», в котором находился только 45-летний машинист Отто Куусинен.

Сотрудникам транспортной полиции мужчина сообщил, что является сотрудником государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group и угнал поезд в Россию после того, как узнал о планах своего руководства национализировать принадлежащий РЖД состав.

– Я много лет работал на «Аллегро» и совершил больше тысячи рейсов между Петербургом и Хельсинки. В России меня всегда принимали очень хорошо и я всей душой полюбил вашу страну. Поэтому я не мог просто не мог бездействовать, когда собственность русских железнодорожников незаконно планировали отобрать. Я хочу остаться в России и работать в РЖД, – рассказал Куусинен журналистам.

Правительство Финляндии уже направило в российский МИД официальное требование вернуть поезд стоимостью 30 млн евро и беглого машиниста. Если этот ультиматум не будет выполнен в течение 48 часов, Хельсинки грозится ввести против России новые санкции.

– К сожалению, помочь жителям бывшего Великого княжества Финляндского с их ходатайством мы не можем – они сами закрыли погранпереходы и не пускают к себе никого. Как говорят в народе, это проблема из серии сам дурак, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Мнение: Энергетическая нищета вынуждает британцев идти на крайние меры

15.12 / Мнение: Когда Медведев станет пенсионером…

15.12 / PS: танталовое покрытие выдерживает экстремальные температуры и ловит водород

15.12 / Магнитный шторм после солнечной вспышки вывел из строя радиосвязь в Северной и Южной Америке

15.12 / Наступление Венесуэлы на Гайану забуксовало из-за временного дефицита топлива, оружия и патронов

15.12 / Мнение: Нужна ли геймификация в образовании

15.12 / Мнение: О неоплатном долге каждого мужчины… Платить до самой смерти?

15.12 / Дмитрий Медведев осудил литературных классиков, которые радуются ударам по России

15.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Книги врагов народа (Путина) изымают из продажи

15.12 / В РФ введут ответственность за несанкционированное сочинение стихов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика