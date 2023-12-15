Google Maps обновили политику приватности

Американская технологическая компания Google представила обновление своего картографического сервиса Google Maps, внесшее важное изменение в политику приватности. Теперь корпорация перестает собирать данные о местоположении пользователей и переносит эту информацию с серверов компании на устройства пользователей. Детали данного изменения были опубликованы в официальном блоге компании.

Это обновление произошло через несколько месяцев после того, как журналисты из издания Bloomberg провели расследование, выявив, что полиция США все чаще использует ордера для получения данных о местоположении и поисковых запросах граждан в рамках расследований различных преступлений. Даже в случаях ненасильственных нарушений закона американские правоохранители могли запрашивать личные данные, включая геолокацию, даже если эти данные не имели отношения к инцидентам.

Эксперты считают, что отказ от сбора данных о геолокации пользователей позволит Google соблюдать закон и не выдавать запрашиваемую информацию силовым структурам. Даже если пользователи решат хранить информацию о своих перемещениях в зашифрованном виде в облачном хранилище Google, компания не сможет предоставить такие данные.

Однако, стоит отметить, что полиция по-прежнему может потребовать предоставить историю поисковых запросов, что позволит правоохранителям получить информацию о том, кто искал определенные термины в Google. Например, это может быть полезно для расследования преступлений, связанных с конкретными адресами или событиями.