Люксовый кроссовер поможет итальянским полицейским спасать жизни людей

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Итальянским полицейским подарили мощный люксовый кроссовер Lamborghini Urus Performante. Как передаёт NTD, автомобиль оборудован для транспортировки органов и медикаментов. Его начнут эксплуатировать со следующего года.

Мощный люксовый кроссовер получила в дар итальянская полиция. Это Lamborghini Urus Performante, оборудованный для транспортировки органов и медикаментов. Его начнут эксплуатировать со следующего года.

Машину передал глава компании Lamborghini Стефан Винкельманн. Церемония прошла у здания МВД в Риме.

СТЕФАН ВИНКЕЛЬМАНН, глава компании Lamborghini: Это Lamborghini Urus Performante. По сравнению с базовой версией он ниже, шире и легче. Автомобиль оснащён оборудованием дорожной полиции, плюс в нём есть всё оборудование для транспортировки органов.

Кроссовер мощностью 666 лошадиных сил разгоняется до сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость — 306 километров в час.

Urus присоединится к двум суперкарам Huracan, которые уже используют для транспортировки органов, и станет шестым Lamborghini в автопарке итальянской полиции.

МАРИЯ ФРАНЧЕСКА БРУСКИ, представительница полиции: Сотрудничество Lamborghini и полиции длится уже 20 лет. Эти автомобили используют только специальные службы. Машины оснащены оборудованием для транспортировки органов, поэтому такой транспорт служит для спасения жизней.

С 2004 года на суперкарах Lamborghini транспортировали органы 242 раза. Также автомобили использовали более 380 раз, чтобы оперативно оказать помощь на дорогах и автострадах.

Так, в последний раз срочную транспортировку органов провели в феврале прошлого года. Полицейские проехали 700 километров за 4 часа 45 минут, чтобы доставить почку из Л’Акуилы в Турин. 57-летний пациент получил её вовремя.

Спорткары также участвуют в информационных мероприятиях, призванных распространять культуру безопасного вождения.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.