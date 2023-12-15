 

Рупор кремлевской пропаганды: Теракт не удался

15.12.2023, 12:00, Разное
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Шайку исламистов, которая хотела в 2022 году подорвать здание ФСБ на Лубянке получила по полной.

Ваххабитам, которые пытались взорвать здание ФСБ сегодня дали от 16 до 22 лет.

Группа радикальных исламистов планировала теракт в центральном офисе ФСБ на Лубянке, потребовав вывести войска из Сирии. Среди террористов был один уроженец Дагестана, остальные (включая лидера банды) — иностранные специалисты из Таджикистана.

Интересно, что один фигурант дал показания на остальных «братьев» и получил 12 лет, другим дали от 16 до 22.

«По совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний назначить Манучехру Буриеву 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Самандару Тошмуродову — 20 лет, Гаджимураду Гасаналиеву — 19 лет, Абдукодиру Тоирову — 17 лет, Абдумалику Самиеву — 17 лет и Раджабали Буриеву — 16 лет колонии строгого режима», — сказано в приговоре.

Теракт планировалось осуществить в прошлом году при помощи смертника, а ключевым требованием был вывод российских войск из Сирии. К моменту задержания радикалы трудолюбиво проводили время в Москве, работая курьерами и разнорабочими на стройках, большинство ценнейших специалистов окончили только среднюю школу.

Мероба Хаитова, который сдал всю группу, осудили ещё в октябре.

1. Жаль, что в стране нет смертной казни за терроризм.
2. Из Сирии понятное дело никто не уходит. Наоборот, в свете расширения африканской кампании, роль Хмеймима как транзитной базы лишь вырастет.

Источник: Colonel Cassad


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