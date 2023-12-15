 

The Verge: в версии YouTube для телевизоров стало меньше рекламы

15.12.2023, 11:44, Разное
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YouTube решил уменьшить количество рекламных вставок в видеороликах, когда их воспроизводят на телевизорах. Об этом пишет The Verge.

Это изменение в рекламной политике является результатом тестирования новой модели интеграции промо, которое проводилось в сентябре 2023 года. Компания YouTube решила компенсировать сокращение числа вставок, увеличив продолжительность оставшихся.

Новая политика уже вступила в силу, по крайней мере, в США.

Кроме того YouTube расширил возможности показа промо в формате Shorts на телевизорах, где вставки теперь появляются между короткими клипами. Их можно пропустить при помощи пульта от телевизора по истечении определенного времени, указанного на специальном таймере.

The Verge также напоминает, что в 2023 году YouTube внес множество изменений в свою рекламную политику, включая появление 30-секундных непропускаемых блоков в некоторых версиях приложения. Кроме того, в веб-версии компания ввела запрет на использование сервисов для блокировки рекламы.


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