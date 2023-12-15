 

Intel представила инновационные чипы для ПК, оптимизированные для ИИ

15.12.2023, 10:35, Разное
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Intel Corp. представила свои новейшие чипы, специально спроектированные для поддержки искусственного интеллекта на персональных компьютерах. В их пресс-релизе отмечается, что мобильный процессор Core Ultra существенно упростит работу приложений искусственного интеллекта на ПК.

Компания подчеркивает, что независимо от сферы использования, будь то работа, учеба или игры, современным ПК требуется больше вычислительной мощности и продолжительности работы аккумулятора, чтобы полностью раскрыть потенциал искусственного интеллекта, предоставляемого операционными системами и приложениями.

Чипы Core Ultra уже найдут свое применение в первых ПК для решений в области искусственного интеллекта от крупных компаний, таких как HP Inc. и Dell Technologies Inc.

Новейшие чипы Intel описывают как “самое значительное изменение архитектуры за последние 40 лет”.


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