В Москве построят еще два спортивных центра

Власти Москвы активно работают над развитием спортивной сферы. С

2011 года за счет города и инвесторов в столице построили огромное количество различных спортивных объектов, а количество москвичей, занимающихся спортом, выросло

более чем в два раза.

Так, в Алтуфьевском районе появится новый спортивно-досуговый центр с бассейном. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что объект площадью до 4,5 тысячи квадратных метров возведет инвестор, определенный по результатам торгов.

Договор аренды земельного участка площадью

0,29 гектара заключен с компанией на четыре года и 10 месяцев, уточнил глава ведомства. Спортивный объект будет построен на Стандартной улице, в районе со сложившейся застройкой. Там расположены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, рядом проходит Алтуфьевское шоссе.

С момента подписания договора у инвестора будет 28 месяцев, чтобы получить разрешение на строительство. Закончить нулевой цикл работ он должен будет через 15 месяцев.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Зябликово также сможет построить инвестор. Участок площадью 0,32 гектара находится рядом с тремя густонаселенными микрорайонами.

Его будущий арендатор будет определен по результатам электронных торгов. Инвестор в течение четырех лет и 10 месяцев должен будет возвести здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

“Из них 3,3 тысячи квадратных метров отводится под физкультурно-оздоровительный комплекс, еще 1,5 тысячи квадратных метров могут занять магазины, офисы или другие коммерческие объекты”, – уточнил Максим Гаман.

Земельный участок располагается на Воронежской улице. Потенциальные инвесторы, желающие взять его в аренду, должны отправить заявки до 22 января 2024 года. 25 января пройдет аукцион.

Заниматься спортом москвичи также могут в новом парке на юге столицы, где организовали целый спортивный кластер. Парк находится в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки, недалеко от станций метро “Красногвардейская” и “Зябликово”.

Центральными элементами спортивной зоны стали пять футбольных полей. Также в парке появились зоны для занятий паркуром и воркаутом, силовых упражнений, развития координации и равновесия и многое другое.