 

Институт языкознания РАН признал казахский язык диалектом русского языка

15.12.2023, 9:33, Разное
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Институт языкознания РАН рассмотрел требования общественной организации «Клуб рассерженных патриотов» и принял её предложения о лишении казахского языка его прежнего статуса.

Отныне он будет считаться юго-восточным диалектом русского языка, а политикам и журналистам рекомендовано называть его «наречием» или «говором».

В пресс-службе института объяснили, что были возмущены некими «выходками шайки Токаева», как и все остальные без исключения россияне, и поэтому были вынуждены принять такое решение. В свою очередь заместитель директора института по военно-политической работе заявил, что «вроде где-то читал, как казахский язык выдумали на Западе, чтобы поссорить золотоордынских и московских русских».

– История не нова – такое же происхождение имеют так называемые украинский, белорусский, болгарский языки… Есть, конечно, исключения. Сербский язык – там хоть почти все слова у нас взяты, но всё-таки он настоящий. Хотя и смешной, конечно, коверкают они там всё, – считает замдиректора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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