 

Bloomberg: Amazon намерена создать группировку из 3236 интернет-спутников

15.12.2023, 9:29, Разное
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Технологический гигант Amazon объявил о своем намерении развернуть на орбите сеть из 3236 спутников под названием “Койпер”. Она будет использовать инфракрасные лазеры для передачи информации и обеспечения доступа в интернет.

Спутники проекта “Койпер” будут обмениваться данными с помощью инфракрасных лазеров. Каждый из них оснастят несколькими оптическими терминалами, что позволит им создавать надежные каналы связи между собой.

Интересно, что Amazon планирует запустить в общей сложности 3236 спутников, причем эта технология будет работать даже посреди океана, где нет возможности размещения наземных базовых станций.

В компании сообщили, что прототипы спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно передавали данные со скоростью 100 гигабит в секунду на расстояние около 1000 километров в течение всего испытательного периода.

Как отметили представители Amazon, свет распространяется в космосе быстрее, чем через оптическое волокно, что означает, что орбитальная лазерная сеть “Койпера” может передавать данные примерно на 30% быстрее, чем через наземные оптоволоконные кабели.

Планы Amazon включают начало тестирования сети “Койпер” во второй половине 2024 года.


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