Гранат способен спасти кишечник и бороться с инфекцией

Медицинские эксперты делятся с россиянами причинами, почему гранат так популярен и полюбился многим. Этот фрукт богат витаминами и полезными веществами, что делает его привлекательным для заботы о здоровье. Постоянное употребление граната способствует укреплению организма и обеспечивает достаточное количество витаминов.

Всего в 100 г зерен граната содержится около 10,2 мг витамина C, что составляет примерно 30% от суточной нормы. Это делает гранат одним из важных источников аскорбиновой кислоты, необходимой для поддержания иммунитета, синтеза коллагена и защиты клеток от окисления и разрушения, как пишет РИАН.

Кроме того, гранат считается полезным для нервной системы, способствует укреплению сосудов и улучшает функцию сердца. Он также оказывает благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт, улучшает состав крови и снижает болевые ощущения. Регулярное употребление граната может значительно снизить риск развития анемии, а также улучшить состояние кожи и ногтей.